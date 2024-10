Mo: Mosca, ‘Hezbollah ancora organizzato nonostante attacchi Israele’

agenzia

Mosca, 9 ott. “Secondo le nostre valutazioni, Hezbollah non ha perso la sua catena di comando e sta dimostrando di essere ancora organizzato”. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Ancora una volta Israele ha violato gravemente la sovranità della Siria lanciando un attacco missilistico contro un condominio di più piani in una zona densamente popolata di Damasco”, ha aggiunto la Zakharova.

“È scandaloso che tali azioni siano letteralmente diventate una pratica di routine applicata alla Siria, al Libano e alla Striscia di Gaza”, ha affermato la portavoce, aggiungendo che ciò dimostra il “desiderio di Israele di espandere ulteriormente la geografia dell’escalation armata nella regione”.