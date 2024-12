Mo: mozione Avs, Governo collabori con Cpi su mandati arresto Netanyahu, Gallant e Deif

agenzia

Roma, 6 dic. “Chiediamo che il Governo italiano si impegni ad adempiere agli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria con la Corte penale internazionale derivanti dall’emissione dei mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e del comandante militare di Hamas Mohammed Deif qualora non deceduto; e a sostenere ogni iniziativa delle Nazioni unite volta a ottenere un immediato cessate il fuoco a Gaza e la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani”. È quanto si legge nella mozione presentata a Montecitorio da Avs.

Nella mozione si chiede inoltre al Governo Meloni di esigere la tutela dell’incolumità della popolazione civile di Gaza e che alla stessa sia garantita la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all’interno della Striscia di Gaza; di assumere iniziative di competenza volte a prevedere sanzioni nei confronti del Governo israeliano e cessare immediatamente ogni fornitura militare allo stesso anche se autorizzata prima del 7 ottobre 2023; di adoperarsi affinché, anche alla luce dei mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale, il Consiglio dell’Unione europea sospenda l’accordo di associazione con Israele; e infine ad adottare urgenti iniziative di competenza volte a riconoscere lo Stato di Palestina con i confini del 4 giugno 1967, con capitale Gerusalemme Est.