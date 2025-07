Mo: mozione Conte, Schlein, Bonelli, Fratoiani, ‘stop Mou con Israele, nessuna complicità’

agenzia

Roma, 14 lug Un impegno per il governo a “sospendere altresì con urgenza tutti gli accordi di attuazione” del Memorandum d’intesa fra Italia e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Lo chiede la mozione a prima firma Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni depositata alla Camera e sulla quale è iniziata oggi la discussione generale in aula.

Il testo, tra le altre cose, chiede di “sospendere qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele, inclusi la fornitura e l’acquisto di armamenti, trasferimenti tecnologici, compresi quelli verso Paesi terzi che vedano Israele come destinatario finale, e addestramento militare, sino a quando permangano gravi e accertate violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte dello Stato di Israele”.