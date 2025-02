Mo: Nael Barghouti, ‘nostro obiettivo è liberare la Palestina dal mare al fiume’

agenzia

Gaza, 27 feb. Nael Barghouti, il palestinese incarcerato per più tempo da Israele e che è stato rilasciato 2 settimane fa, ha inviato un messaggio di gratitudine alla popolazione di Gaza per aver resistito all’occupazione israeliana. In un video verificato dall’agenzia di fact-checking Sanad di al Jazeera, ha affermato: “Ci rivolgiamo a tutto il nostro popolo nel mondo e alle persone libere del mondo: l’obiettivo del nostro popolo rimarrà quello di unificare la nazione araba per liberare la Palestina dal mare al fiume”.