Mo: Nardella, ‘Governo ambiguo, firmi revisione patto Ue-Israele’

agenzia

Roma, 30 mag. “Rispetto a quello che accade a Gaza, il governo italiano è ambiguo nei fatti nella condanna del governo Netanyahu che si è reso responsabile di migliaia e migliaia di morti civili, tra i quali molti bambini”. Così l’eurodeputato Pd – S&D Dario Nardella alla trasmissione Aria Pulita.

“Se da un lato il ministro Tajani ha detto che Netanyahu deve fermarsi però dall’altro l’Italia è fra i Paesi che non ha firmato la proposta di revisione dell’accordo di associazione Europa-Israele, che sarebbe il primo atto concreto per bloccare Netanyahu che continua in questa scellerata operazione di cancellazione di un intero popolo. Seppure rimane l’obiettivo di liberare tutti gli ostaggi e debellare il gruppo terroristico di Hamas, non ci si può limitare a una semplice condanna dei 55mila morti civili, ma bisogna passare ad azioni concrete nei confronti del governo Netanyahu come chiede anche una parte degli Israeliani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA