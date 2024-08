Mo: Nasrallah, ‘incertezza su tempi ritorsione è parte punizione contro Israele’

agenzia

Beirut, 6 ago. L’incertezza sulla data della ritorsione costituisce “parte della punizione” per Israele. Lo ha detto – citato dal Times of Israel – il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah invitando i membri dell’“asse della resistenza” sostenuto dall’Iran in Iraq e Yemen a continuare a sostenere Gaza nonostante le “difficoltà e i sacrifici”, esortando al contempo gli altri paesi arabi a “svegliarsi di fronte al pericolo che minaccia la regione”.