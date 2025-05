Mo: negoziatore Idf, ‘Hamas potrebbe diventare ancora più violento con gli ostaggi’

agenzia

Tel Aviv, 6 mag. L’intensificazione delle operazioni delle Idf a Gaza – annunciata ieri -potrebbe spingere Hamas a sfogare le sue frustrazioni sugli ostaggi, già detenuti in condizioni difficili e in peggioramento. Lo ha detto – citato da Channel 12 – il generale in pensione Nitzan Alon, capo negoziatore israeliano per la questione degli ostaggi.

Alon ha criticato la gestione della guerra da parte del governo e ribadito le preoccupazioni dell’opinione pubblica in merito alla decisione di espandere le operazioni nella Striscia. Ha avvertito che più duramente colpiranno le Idf, più violenti potrebbero diventare i terroristi nei confronti degli ostaggi ancora tenuti prigionieri.

