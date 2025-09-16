Mo: Netanyahu, ‘economia Israele trainante, mondo vuole nostri prodotti’

agenzia

Tel Aviv, 16 set. “Il mondo vuole i prodotti che produce Israele”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa, aggiungendo che “Israele è trainante in tutti i campi e l’economia di mercato funzionerà come ha funzionato finora. C’è un’area a cui mi riferivo, dove possono sicuramente esserci restrizioni che non sono economiche, ma di natura politica, ed è ciò che sta accadendo nell’industria della difesa”.

