Mo: Netanyahu, ‘fughe notizie riguardo dissidi con capo Idf sono spesso false’

Tel Aviv, 16 set. “Non discuterò di ciò di cui parliamo durante gli incontri a porte chiuse, le fughe di notizie sono spesso false. Le frasi vengono estrapolate dal contesto: questo rende difficile la gestione della guerra, ritarda il rilascio dei nostri ostaggi e mette in pericolo i nostri soldati. Queste sono cose che non devono essere fatte”. Lo ha detto in conferenza stampa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riferendosi agli ipotetici dissidi con il capo di Stato Maggiore delle Idf, il Tenente Generale Eyal Zamir.

