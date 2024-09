Mo: Netanyahu insiste, ‘dobbiamo controllare corridoio di Philadelphia’

agenzia

Tel Aviv, 3 set. Il controllo del corridoio di Philadelphia, lungo il confine di Gaza con l’Egitto, è uno degli obiettivi principali della guerra. Lo sostiene il primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau, rafforzando la sua posizione sull’argomento che tuttavia è anche un ostacolo chiave per un accordo di cessate il fuoco. Sfidando le proteste in patria e le critiche del presidente Usa Joe Biden, in una accesa conferenza stampa il premier ha detto che Israele non avrebbe ceduto il controllo su quello che considera un corridoio strategico.