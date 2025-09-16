Mo: Netanyahu, ‘paragone con Sparta malinteso, vogliamo indipendenza riguardo sicurezza’

agenzia

Tel Aviv, 16 set. “Aspiriamo all’indipendenza in termini di sicurezza e ho chiesto di ridurre la burocrazia”. Lo ha detto in conferenza Stampa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando, riferendosi al discorso pronunciato ieri in cui parlava di Israele come Sparta, che “da qui è nato un malinteso che presumibilmente ha scosso i mercati azionari”. Netanyahu ha poi dichiarato di aver lavorato per indirizzare gli investimenti in Israele e ha invitato gli investitori di tutto il mondo a investire nel Paese: “L’obiettivo è trasformare Israele in un’economia libera”, ha affermato.

