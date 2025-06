Mo: Netanyahu, ‘progressi su ritorno ostaggi, ma è presto per dare speranze’

agenzia

Tel Aviv, 10 giu. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, nonostante i progressi significativi per il ritorno degli ostaggi a Gaza , “è troppo presto per dare speranza alla gente”. In un video pubblicato sui social, il premier ha aggiunto che “ci stiamo lavorando senza sosta”. L’Hostage Families Forum ha risposto alle dichiarazioni di Netanyahu, esortando il primo ministro a raggiungere un accordo. “In questo momento, mentre il primo ministro ci aggiorna attraverso i media (di nuovo) sui significativi progressi nei negoziati, vorremmo ricordare che c’è un accordo generale sul tavolo e il primo ministro potrebbe firmarlo domani mattina, se decidesse di farlo”.