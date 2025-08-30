Mo: Netanyahu, ‘recuperato a Gaza corpo ostaggio ucciso Idan Shtivi’

agenzia

Tel Aviv, 30 ago. Le Idf e lo Shin Bet hanno recuperato il corpo di Idan Shtivi durante un’operazione nella Striscia di Gaza. Lo reso noto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ieri, l’esercito aveva annunciato di aver recuperato i corpi dell’ostaggio ucciso Ilan Weiss e di un secondo ostaggio, che al momento non era stato identificato. Shtivi, ora confermato come il secondo ostaggio ucciso il cui corpo è stato recuperato nell’operazione, è stato ucciso al festival musicale Nova durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele.

In una dichiarazione, Netanyahu ha definito Shtivi “un uomo di grande coraggio e cuore. Il 7 ottobre 2023 ha preso parte al festival musicale Nova e, quando è iniziato l’attacco terroristico, è intervenuto per salvare molti dei partecipanti alla festa”.