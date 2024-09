Mo: Netanyahu rinvia partenza per Assemblea Onu, sarà domani**

agenzia

Tel Aviv, 25 set. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rinviato a domani la sua partenza per New York, dove parteciperà alla 79esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto il suo ufficio mentre si intensificano gli scontri tra l’esercito israeliano e Hezbollah in Libano.

“Il primo ministro Netanyahu partirà per il suo discorso alle Nazioni Unite domani, invece che stasera, e tornerà sabato sera”, ha affermato il suo ufficio in una nota.

