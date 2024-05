Mo: Netanyahu, ‘senza senso parlare di dopoguerra, prima sconfiggere Hamas’

agenzia

Tel Aviv, 15 mag. “Israele si sta occupando da mesi della questione su chi governerà Gaza dopo Hamas”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video, aggiungendo che “fino a quando non sarà chiaro che Hamas non governa Gaza militarmente, nessuno sarà pronto ad accettare di governare Gaza per paura per la propria incolumità”. Qualsiasi discorso sul “giorno dopo” non avrà senso finché Hamas non sarà sconfitto.

“Non c’è alternativa a una vittoria militare”, ha detto ancora Netanyahu. “C’è solo un’alternativa alla vittoria: la sconfitta. Una sconfitta militare e diplomatica, una sconfitta nazionale. E il mio governo non sarà mai d’accordo su questo”.