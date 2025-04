agenzia

Washington, 7 apr. Usa e Israele non vogliono che la Turchia o qualsiasi altro paese utilizzi la Siria come base per attaccare Israele. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo il colloquio con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, aggiungendo che gli Stati Uniti sono amici della Turchia.

