Mo: Ocha, ‘un quarto Libano sottoposto da Israele a ordine sfollamento’

Washington, 9 ott. “La crisi umanitaria in Libano si sta deteriorando a un ritmo allarmante e un quarto del territorio libanese è ora sottoposto a ordine di sfollamento israeliano”, poiché “gli attacchi aerei israeliani non solo si sono intensificati, ma si sono anche estesi” e “stanno colpendo sempre più infrastrutture civili critiche”. Lo ha dichiarato l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) in un aggiornamento sulla situazione in Libano.