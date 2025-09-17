Mo: oltre 20 ong chiedono a leader mondiali di intervenire a Gaza

agenzia

Gaza, 17 set. Oltre 20 gruppi umanitari, tra cui Save the Children, Oxfam, Medici Senza Frontiere e ActionAid, hanno affermato che i governi dovrebbero intervenire con urgenza contro l’occupazione israeliana di Gaza City. “Mentre il governo israeliano ha ordinato lo sfollamento di massa di Gaza City, dove vivono quasi un milione di persone, ci troviamo sull’orlo di un periodo ancora più letale”, si legge nella lettera. “Gaza è stata deliberatamente resa inabitabile”.