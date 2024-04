Mo: Oms, ‘cessate il fuoco immediato a Gaza e consegna aiuti’

agenzia

Ginevra, 21 mar. Il capo dell’Oms ha chiesto il cessate il fuoco immediato a Gaza per consentire la consegna di cibo e aiuti medici, affermando che le consegne aeree e marittime sono benvenute ma non sufficienti a rispondere ai crescenti bisogni. “Solo l’apertura dei valichi di terra consentirà la distribuzione di aiuti su larga scala per prevenire la carestia”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Parlando in conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiunto che l’Oms sostiene la creazione di un centro di stabilizzazione nutrizionale presso l’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, e di un secondo a Rafah, nel sud, per curare i bambini affetti da malnutrizione acuta grave e a rischio imminente di morte.