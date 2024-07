Mo: Oms, ‘infezioni poliomielite in bambini di Gaza solo questione di tempo’

agenzia

Gaza, 31 lug. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che a Gaza è stata individuata la poliomielite e ha avvertito che i bambini dell’enclave devastata dalla guerra saranno presto contagiati dalla malattia se non verranno prese rapidamente misure preventive. Il giorno dopo che l’Oms aveva dichiarato che c’erano casi “molto probabili” di poliomielite tra la popolazione di Gaza, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha espresso preoccupazione per il costo umano del conflitto tra Israele e Hamas.