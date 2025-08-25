Mo: Oms, ‘stop ad attacchi ad assistenza sanitaria a Gaza’

agenzia

Gaza, 25 ago. “Mentre la popolazione di Gaza soffre la fame, il suo già limitato accesso all’assistenza sanitaria viene ulteriormente paralizzato dai ripetuti attacchi. Non possiamo dirlo abbastanza forte: STOP agli attacchi all’assistenza sanitaria. Cessate il fuoco ora!”. Lo ha scritto su X il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chiedendo la fine degli attacchi alle strutture mediche e sollecitando le parti a raggiungere un cessate il fuoco, in seguito agli attacchi israeliani all’ospedale Nasser, in cui sono morte almeno 20 persone, tra cui quattro membri del personale medico.

