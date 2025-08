Mo: ong, ‘Israele chiude 88% casi presunti crimini di guerra’

agenzia

Tel Aviv, 3 ago. Quasi nove indagini militari israeliane su dieci su presunte violazioni dei diritti umani o crimini di guerra commesse dai suoi soldati dall’inizio della guerra a Gaza sono state chiuse senza trovare colpe o sono rimaste senza soluzione. Tra le indagini irrisolte figurano l’uccisione di almeno 112 palestinesi in coda per la farina a Gaza City nel febbraio 2024, ha affermato Action on Armed Violence (Aoav), e un attacco aereo che ha ucciso 45 persone in un campo profughi a Rafah nel maggio 2024.

Rimane irrisolta anche l’inchiesta sull’uccisione di 31 palestinesi mentre si recavano a ritirare cibo in un punto di distribuzione a Rafah il 1° giugno. Sono stati uccisi dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco, hanno riferito testimoni. Poco dopo, le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che le notizie erano “false”, ma hanno detto al Guardian che l’incidente era “ancora in fase di revisione”.