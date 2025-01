Mo: ong, ‘Israele non attenda fino a domenica per cessate il fuoco’

agenzia

Gaza, 16 gen. Othman Moqbel, ceo di Action For Humanity, una delle principali ong che operano a Gaza, afferma che, sebbene l’accordo di cessate il fuoco non entrerà in vigore prima di domenica, “ciò non dà a Israele carta bianca per commettere quanti più crimini di guerra possibile da qui a quella data”. “Il mondo deve fare pressione su Israele affinché ponga fine alla sua aggressione immediatamente. Questo accordo di cessate il fuoco è stato dichiarato con 466 giorni di ritardo, 46.000 persone sono state assassinate da questa guerra insensata”, ha affermato in una dichiarazione.