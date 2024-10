Mo: Onu, ‘oltre un quarto del Libano sottoposto a ordine israeliano d’evacuazione’

agenzia

Beirut, 15 ott. Oltre un quarto del Libano è sottoposto a un ordine di evacuazione israeliano. Lo ha riferito l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Rema Jamous Imseis, direttore dell’agenzia per il Medio Oriente, ha dichiarato in una conferenza stampa che i nuovi ordini di evacuazione per 20 villaggi nel Libano meridionale hanno interessato oltre il 25% del Paese. “La gente sta rispondendo a queste richieste di evacuazione e sta scappando senza quasi portare nulla con sé”, ha affermato.

Secondo i dati del governo libanese, più di 1,2 milioni di persone sono state sfollate dal sud del Libano, dalla valle della Beqaa e da alcune zone di Beirut. Le principali città e i villaggi nel sud del paese si sono svuotati, costringendo la popolazione a spostarsi verso le città più a nord. Molti sono finiti in condizioni insicure e malsane nei rifugi dentro e intorno alla capitale, dove scuole e negozi sono stati chiusi per ospitare le persone. L’enorme quantità di sfollati ha messo in ginocchio i servizi sociali, lasciando migliaia di persone per strada.