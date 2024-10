Mo: Onu, ‘quasi 100% popolazione di Gaza vive in povertà’

agenzia

Washington, 17 ott. “Quasi il 100%” della popolazione di Gaza è in uno stato di povertà, con un’economia in rovina e una disoccupazione “sbalorditiva” dopo più di un anno di guerra. Lo rende noto l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) delle Nazioni Unite, secondo cui “l’impatto della guerra nella Striscia di Gaza ha avuto conseguenze che vanno ben oltre la perdita di vite umane, le disperate condizioni umanitarie e la distruzione fisica”.

“La guerra ha alterato radicalmente il panorama socioeconomico di Gaza”, ha avvertito in una nota Ruba Jaradat, direttrice regionale dell’Oil per gli Stati arabi. “L’impatto si farà sentire per le generazioni a venire”. L’Oil ha aggiunto che in Cisgiordania, dove le incursioni israeliane e gli attacchi dei coloni sono aumentati in modo significativo dall’inizio della guerra a Gaza, la situazione finanziaria è “altrettanto preoccupante”.