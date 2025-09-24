Mo: Onu, ‘stop attacchi alla Flotilla, indagine indipendente’**

agenzia

Washington, 23 set. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto la cessazione degli “attacchi” alla Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza, richiedendo un’indagine “indipendente”. “È necessario condurre un’indagine indipendente, imparziale e approfondita” e “questi attacchi devono cessare”, ha dichiarato il portavoce dell’Alto Commissariato, Thameen Al-Kheetan, mentre gli attivisti filopalestinesi della flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza hanno affermato di essere stati bersagliati da “esplosioni” e “molti droni” al largo della Grecia.

