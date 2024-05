Mo: Onu, ‘strada per tornare indietro da devastazione sarà lunga’

agenzia

Washington, 12 mag. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha ribadito le richieste per un cessate il fuoco immediato nella guerra Israele-Gaza , ma ha affermato che sarebbe una “lunga strada di ritorno dalla devastazione” del conflitto anche quando i combattimenti fossero cessati.

Intervenendo in un video discorso alla conferenza internazionale dei donatori in Kuwait, Guterres ha detto: “Ribadisco il mio appello, l’appello del mondo per un cessate il fuoco umanitario immediato, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e un aumento immediato degli aiuti umanitari. Ma il cessate il fuoco sarà solo l’inizio. Il viaggio di ritorno dalla devastazione e dal trauma di questa guerra sarà lungo”.

