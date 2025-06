Mo: opposizioni a Tajani, ‘no assistenza a italiani a Global March to Gaza, spieghi in aula’

agenzia

Roma, 11 giu. “Dal 12 giugno inizierà la Global March to Gaza, una mobilitazione che partirà da Il Cairo e raggiungerà Rafah per chiedere l’apertura del terminal con autorità egiziane in modo pacifico: quello che non sono riuscirti a fare i nostri governanti. Parteciperanno 150 italiani. Per tutta risposta, la Farnesina ha detto che non sarà fornita assistenza consolare a questi 150 italiani. Chiediamo al ministro Tajani di venire a spiegare in aula”. Lo ha detto Francesco Silvestri dei 5 Stelle in aula alla Camera. “Qualsiasi cosa accadrà ai nostri concittadini, riterremo responsabile il governo. La nota della Farnesina è vergognosa”.