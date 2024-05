Mo: Orlando, ‘da Tajani parole incredibili su stato Palestina, non tradisca ruolo Italia’

agenzia

Roma, 23 mag. “Il ruolo del nostro Paese storicamente nel Mediterraneo è stato sempre quello di contribuire a processi di pace e di stabilizzazione, favorendo il dialogo tra l’Occidente e il mondo arabo. Ci vorrebbe una iniziativa del Governo in questo senso, mentre Spagna, Irlanda e Norvegia si muovono per il riconoscimento dello Stato della Palestina”. Lo scrive il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando sui social.