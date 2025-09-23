Mo: Orlando, ‘destra criminalizza movimento con disegno repressivo’

agenzia

Roma, 23 set. “Ieri erano tantissime le persone, le ragazze e i ragazzi alle manifestazioni per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese. Una partecipazione che ha sorpreso in molti, realizzata anche al di fuori dei canali tradizionali, che interroga forze politiche e organizzazioni sindacali e che fa anche sperare, perché è portatrice di valori, di un’attenzione al mondo che va molto oltre l’egoismo che spesso ha caratterizzato questa stagione”. Lo dice in un video pubblicato sui social l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.

“In quel movimento si sono determinati, per la sua spontaneità e per la difficoltà a gestire quella presenza, fenomeni vandalici e forme di stupida violenza. La destra ci si è subito buttata sopra. Il ragionamento è molto semplice, la destra ha paura dei movimenti sociali, ha paura della partecipazione, cerca di strumentalizzare quelle vicende. Ai ragazzi che torneranno in piazza dico di fare attenzione a non fare il gioco degli altri, ma allo stesso tempo non si possono utilizzare singoli episodi per criminalizzare un movimento”.