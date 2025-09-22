Mo: Orlando, ‘Meloni disonora Italia, una macchia non scegliere da che parte stare’

agenzia

Roma, 22 set. “Ieri sera a Siracusa, alla chiusura della Festa de L’Unità provinciale, ho ringraziato volontari e militanti per aver affrontato anche in quel contesto il tema del genocidio del popolo palestinese. Chi ha consentito queste discussioni non solo ha collocato il partito dalla parte giusta della storia, ma ha anche salvato l’onore dell’Italia, che in questo momento è disonorata da chi la governa. Peggio dell’errore è l’ignavia”. Così Andrea Orlando sui social.

“Quando la Commissione Europea ha discusso troppo tardi di blande sanzioni nei confronti di Israele, il vicepresidente della Commissione Europea, Fitto, non si è presentato, perché non sapeva dire se l’Italia fosse d’accordo o meno a quelle blandissime sanzioni. Meloni spera che prima che quel pacchetto arrivi in Parlamento la vicenda si sia risolta in qualche altro modo”.