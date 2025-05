Mo: Orlando, ‘Meloni non prende distanze da Trump che non ferma Netanyahu’

agenzia

Roma, 7 mag. “La Meloni ha detto che è a favore del piano dei Paesi arabi ma deve dire prima come si ferma Netanyahu, questo è il punto. Perché se Netanyahu non viene fermato, qualunque piano prospettato per il futuro non esiste. Noi siamo di fronte all’annuncio di un’invasione, di una pulizia etnica, di un piano criminale rispetto al quale l’Italia oggi, in questo momento esatto, non ha detto mezza parola. Perché questo significherebbe prendere le distanze da Trump che è esattamente sulla stessa posizione”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagada’ su La7.

“L’unico che per davvero nei fatti può fermare Netanyahu è Trump che non ha intenzione di farlo. La Meloni non vuole litigare con Trump e per questo motivo non difende l’interesse nazionale, perché Trump è molto lontano dal Medio Oriente. Noi siamo nel Mediterraneo, un focolaio che cresce ulteriormente in quell’area del pianeta è un problema anche nostro, oltre alle questioni di carattere umanitario e ai diritti umani”.