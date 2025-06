Mo: Orsini (Fi), ‘lista agenti sionisti riporta a pagine peggiori antisemitismo e terrorismo’

agenzia

Roma, 24 giu. “È stata diffusa in rete, in questi giorni, la lista di proscrizione aggiornata degli agenti sionisti in Italia, nella quale appare anche il mio nome, accanto a quella di figure ben più importanti del sottoscritto, tra cui il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, altri membri del Governo, colleghi di maggioranza e opposizione, ma anche giornalisti, studiosi, operatori economici, aziende e anche privati cittadini, additati con tanto di fotografia”. Lo ha affermato, Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri alla Camera, intervenendo nell’Aula di Montecitorio.