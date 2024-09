Mo: P.Chigi, nessun cambiamento per italiani in Libano, necessario ogni sforzo diplomatico

agenzia

Roma, 28 set. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nelle ultime ore diversi contatti telefonici con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sottosegretario Alfredo Mantovano, in merito agli sviluppi della crisi in Libano. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Pur nella sua drammaticità, la situazione dei nostri connazionali, militari e civili presenti sul territorio libanese -prosegue il comunicato- non mostra profili diversi da quelli dei giorni scorsi. L’Italia conferma, in linea con la posizione tenuta finora, la necessità di ogni sforzo diplomatico al fine di riavviare canali di dialogo tra le parti in conflitto.

