Mo: Paita, ‘per Stato palestinese serve cacciata Hamas’

Roma, 3 ago. “Dalle parti di Hamas sostengono che il movimento per il riconoscimento della Palestina da parte dell’Occidente sia ‘merito’ dell’azione terroristica che ha prodotto il massacro del 7 ottobre. Parole agghiaccianti che dovrebbero far riflettere tutti anche chi si ostina in questi giorni a concentrarsi solo sul riconoscimento dello Stato di Palestina tout court senza prendere in considerazione il piccolo dettaglio che a Gaza, ancora, a governare non è il popolo palestinese ma Hamas”. Lo afferma Raffaella Paita, capogruppo di Italia viva al Senato.