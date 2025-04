Mo: Parigi, ‘deplorevole revoca ok a viaggio in Israele a delegazioni francesi’

agenzia

Parigi, 29 apr. (Adnkronos/Afp) – La decisione di Israele di revocare l’autorizzazione di viaggio a due delegazioni francesi “guidate da associazioni” che Israele ritiene legate a organizzazioni “terroristiche” è “deplorevole, controproducente e dannosa per le relazioni franco-israeliane”. Lo ha sottolineato Christophe Lemoine, portavoce del ministero degli Affari Esteri francese, spiegando che le associazioni operano “per una cooperazione decentrata (Associazione per il gemellaggio tra i campi profughi palestinesi e le città francesi e Città Unite di Francia). Le accuse pubbliche dell’ambasciata israeliana in Francia, che suggeriscono un legame tra queste associazioni e organizzazioni terroristiche, sono inaccettabili”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA