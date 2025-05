Mo: parlamentari M5S a Rafah, Ascari ‘quadro apocalittico a Gaza’

agenzia

Roma, 16 mag. “I giornalisti di Gaza ci hanno parlato di un quadro apocalittico, di uno sterminio continuo”. Lo dice in un video la deputata Stefania Ascari, oggi in missione a Rafah con i parlamentari pentastellati Dario Carotenuto, Carmen Di Lauro, Arnaldo Lomuti, Valentina Barzotti e l’eurodeputato Danilo Della Valle. Scopo della missione, testimoniare i crimini di guerra commessi da Netanyahu nella striscia di Gaza, a partire dal blocco totale degli aiuti umanitari che prosegue dallo scorso 2 marzo.