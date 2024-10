Mo: Paroli (Fi), ‘commissioni congiunte già convocate, evitiamo divisioni’

agenzia

Roma, 1 ott “Noi condividiamo certamente la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente e la necessità di fare tutto il possibile per evitare l’escalation del conflitto. Il Governo, con la presidente Meloni e con il Ministro Tajani, ha assicurato che stiamo già lavorando proprio in questa direzione attraverso la diplomazia, e quella italiana è sempre stata particolarmente efficace e particolarmente ascoltata. Dobbiamo affidarci a questo lavoro”. Lo ha detto in aula il senatore e vice presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Adriano Paroli.