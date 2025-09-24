Mo: Pd a mobilitazione a Montecitorio per chiedere a governo protezione Flotilla

agenzia

Roma, 24 set. “Chiedere al governo di garantire la protezione della missione umanitaria e dei cittadini che vi partecipano. E mettere in campo tutte le iniziative politiche per fermare Netanyahu e il massacro di Gaza. Per questo una delegazione del Partito democratico composta dai deputati Chiara Braga, Peppe Provenzano, Valentina Ghio, Marco Sarracino, Marco Furfaro, Laura Boldrini, Debora Serracchiani, Maria Cecilia Guerra, Silvia Roggiani, Nico Stumpo, Toni Ricciardi, Federico Fornaro, Sara Ferrari, Gianni Girelli, Rachele Scarpa, Cristian Di Sanzo, e dai senatori Cristina Tajani e Francesco Verducci e Igor Taruffi della segreteria nazionale, ha partecipato oggi alla mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla”. Si legge in una nota.