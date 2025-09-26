agenzia
Mo: Pd, ‘condividiamo appello Mattarella’
Roma, 26 set. “Le parole del Presidente Sergio Mattarella sono importantissime, riconoscono l’alto valore della missione e, ancora una volta, rinnovano la condanna per le disumane sofferenze che subisce la popolazione di Gaza. Condividiamo il suo appello a raccogliere la disponibilità del Patriarcato Latino di Gerusalemme a una mediazione che consenta di conseguire il primario obiettivo umanitario della missione”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.
