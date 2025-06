Mo: Pd-M5S-Avs, a S. Giovanni da Jebreal a Foa, chiudono leader**

agenzia

Roma, 6 giu. “La manifestazione nazionale promossa da Avs, M5S e Pd partirà da piazza Vittorio alle ore 14. Il corteo giungerà in piazza San Giovanni, percorrendo via Emanuele Filiberto. I contributi degli ospiti dal palco saranno aperti da un breve contributo musicale di Paolo Fresu. Successivamente, si alterneranno testimonianze video e interventi”. Si legge in una nota congiunta di Pd, M5S e Avs.

“Ecco l’elenco degli ospiti (in ordine alfabetico): Abubaker Abed (video) – giornalista palestinese; Iddo Elam – giovane israeliano che ha rifiutato il servizio militare e preso parte alle proteste contro il governo Netanyahu; Anna Foa (video) – storica; Rula Jebreal – giornalista; Gad Lerner – giornalista; Emiliano Manfredonia – ACLI; Walter Massa – Arci; Luisa Morgantini – Assopace Palestina; Atef Abu Saif – ex-ministro palestinese di Al-Fatah; Feroze Sidhwa (video) – medico chirurgo che ha operato a Gaza e testimoniato all’Onu); Silvia Stilli – AOI. Interverranno anche i leader delle forze politiche che hanno promosso la mobilitazione: Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elly Schlein”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA