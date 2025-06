Mo: Pd-M5S-Avs, ‘governo revochi memorandum collaborazione militare con Israele’**

agenzia

Roma, 21 giu. Il governo revochi il memorandum di collaborazione militare con Israele. E’ quanto chiede una mozione unitaria sottoscritta da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “Noi non ci gireremo dall’altra parte, questo massacro non continuerà in nostro nome”, si legge in una nota congiunta dei leader di Pd, M5S e Avs.

“Da una settimana ormai le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell’opinione pubblica mondiale, distogliendo l’attenzione sui crimini contro l’umanità in corso a Gaza e sui piani israeliani di annessione coloniale della Cisgiordania. Avs, M5S e Pd hanno più volte sollecitato il Governo Meloni – trincerato dietro silente complicità con le criminali politiche di Netanyahu – a promuovere in sede europea la richiesta di sanzioni contro il Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale”.