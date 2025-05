agenzia

Roma, 29 mag. La manifestazione di sabato 7 giugno a Roma “In piazza per Gaza – Basta complicità“ partirà dalle ore 14 da Piazza Vittorio per concludersi, come già annunciato, in piazza San Giovanni. Lo rendono noto Avs – M5S – Pd.

