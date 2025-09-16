Mo: Pd, ‘partito Meloni tace su Gaza ma trova tempo per attaccare opposizione’

agenzia

Roma, 16 set. “Stiamo da giorni insistendo perché il governo di Giorgia Meloni prenda una posizione netta contro l’azione dell’esercito israeliano a Gaza. Molti paesi europei stanno sanzionando Israele, domani il collegio dei commissari europei adotterà un pacchetto di misure su Israele, altri paesi stanno riconoscendo lo Stato di Palestina”. Così in una nota i presidenti dei gruppi del Pd di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione del Pd a Bruxelles Nicola Zingaretti.