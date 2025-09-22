Mo: Pd, ‘solidarietà forze ordine, no strumentalizzazioni per sminuire mobilitazione’**

agenzia

Roma, 22 set. “La mobilitazione di tanti giovani, studenti e lavoratori che chiedono al governo italiano di agire per bloccare Netanyahu, non può e non deve associata a episodi di violenza”. Così in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera dei Deputati e al Senato, e Nicola Zingaretti, capo delegazione Pd al Parlamento Europeo.

“Ancora una volta mentre l’Italia manifestava pacificamente alcune decine, forse un centinaio di esaltati hanno deciso di far degenerare la protesta e scontrarsi con le forze dell’ordine. A quest’ultime va la solidarietà del Partito Democratico. Per noi la violenza va sempre condannata, ma non accettiamo strumentalizzazioni di chi non fa nulla contro lo sterminio che si sta consumando a Gaza e tenta di sminuire il peso di una mobilitazione che chiede all’Italia di schierarsi dalla parte giusta della storia”.

