Mo: Pd, ‘Tajani nasconde l’evidenza, attacchi Idf deliberati, non incidenti’

agenzia

Roma, 11 ott. “Comprendiamo l’imbarazzo di Tajani, ma non è possibile nascondere l’evidenza. Non si è trattato di un incidente, come confermato dalla stessa Unifil, che ha parlato espressamente di ‘attacchi deliberati’ da parte delle Idf. Il governo non deve sottovalutare la gravità della situazione, ma agire rapidamente per garantire la sicurezza dei nostri militari e dell’intera missione Unifil”. Così il capogruppo democratico in Commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano, che stigmatizza l’accaduto, sottolineando come appaia “evidente il tentativo di delegittimazione dell’Onu da parte di Israele”.

