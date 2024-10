Mo: Pellegrini (M5s), ‘sanzioni a Israele e stop invio e acquisto armi’

agenzia

Roma, 17 ott. “E’ la prima volta che un esercito regolare di uno Stato appartenente all’Onu attacca una base Onu. Quel che ci troviamo davanti è una vera e propria sfida che Netanyahu ha lanciato alle Nazioni unite. Inutile parlare di rafforzamento della missione dopo lo stop di Israele perché è irrealistico. L’unica via percorribile è passare dalle inutili parole al coraggio dei fatti, esercitando a livello europeo la massima pressione possibile su Netanyahu con un embargo totale sulle armi, sanzioni economiche e richiamo ambasciatori. Non ci devono essere doppiopesismi che sarebbero incomprensibili agli occhi della storia che ci giudicherà: va fatto per Israele come abbiamo giustamente fatto per la Russia”. Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa, Marco Pellegrini, intervenendo in aula nel corso dell’informativa del ministro Crosetto sugli attacchi a Unifil.