Mo: Perego (Fi),’presenza storica dell’Italia per la pace’

Roma, 14 ott. “Il coinvolgimento di UNIFIL nelle recenti azioni condotte dall’esercito israeliano rappresenta una violazione del diritto internazionale, episodi per i quali è stata espressa una ferma condanna da parte del governo. L’importanza di UNIFIL, nella sua accezione politica e militare, è evidente: senza la missione in Libano la situazione nella Regione sarebbe molto più critica, con pesanti ripercussioni ai danni della popolazione civile. Cionondimeno, è necessaria una profonda revisione della strategia della missione in seno alle Nazioni Unite, con il fine di rafforzarne l’efficacia nel pieno mandato della risoluzione 1701, come forza di pace e a salvaguardia del diritto internazionale”.Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago (Fi), ospite questa mattina a Sky Tg 24 Start.