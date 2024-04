Mo: Petraeus, ‘risposta Israele arriverà ma non ci sarà un’escalation’

agenzia

Washington, 16 apr. “Quel che è successo l’altra notte è stata una grande vittoria per Israele, una dimostrazione del successo di un sofisticato e funzionale schema di difesa aerea contro droni e missili. Grazie all’assistenza di britannici e americani l’attacco è stato sventato. Ma sarebbe sbagliato limitarsi a questa considerazione, quanto avvenuto è il primo attacco iraniano sul suolo israeliano. E questo cambia la dinamica”. Lo dice alla Stampa il generale David H. Petraeus, già capo della Cia, spiegando che adesso “il Consiglio di guerra israeliano valuterà la necessità di una risposta. Avverrà nei modi e nei tempi che la leadership israeliana sceglierà. Ritengo che faranno sì che questa risposta non genererà ulteriori accelerazioni del conflitto”.

Secondo il generale, Israele “tiene anzitutto aperta la via diplomatica, prima vedrà cosa Stati Uniti e i Paesi del G7 faranno in termini di sanzioni. E guarderà anche alle azioni Usa nella regione. Il Comando Centrale Usa sta analizzando se servono ulteriori strumenti partendo da diversi scenari: si ragiona su cosa direttamente possono fare le forze iraniane e poi non dimentichiamo la capacità offensiva delle cosiddette milizie filoiraniane nella regione. I risultati di queste analisi arriveranno poi al Pentagono e lì il segretario Austin e il suo staff decideranno”.