Mo: Picierno, ‘diritto internazionale va rispettato, reazione Netanyahu criminale’

Roma, 21 mag. “Il diritto internazionale non si piega agli interessi di parte: va rispettato tanto a Kiev quanto a Gaza. Per questo motivo, il massacro nella Striscia deve essere fermato. È giusto ricordare che l’ultimo conflitto è iniziato con la strage del 7 ottobre 2023, ed è doveroso chiedere con fermezza il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Ma allo stesso tempo, la reazione del governo Netanyahu è sproporzionata, disumana, criminale e inaccettabile. Accettare che si possa affamare un’intera popolazione è qualcosa di terribile. Serve una risposta più forte, e sì, le istituzioni europee devono farsi sentire con maggiore determinazione: finora è stato fatto troppo poco per fermare la mano di Netanyahu”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo a Generazione Europa su Sky tg24.

